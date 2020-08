‘Lovecraft Country’: Série traz para as telas livro baseado no universo criado por H.P. Lovecraft

Ficção científica e fantasia. Esses são os elementos que H.P. Lovecraft juntou ao universo de seus contos, revolucionando o gênero de terror no começo do século passado. Dê a esse mundo sobrenatural um contexto real, no qual negros eram segregados de forma institucionalizada nos Estados Unidos dos anos 50. Acrescente a tudo isso uma produção de peso e você tem “Lovecraft Country”, que estreia domingo (16) na HBO e HBO Go, às 22h.

A nova série é baseada no livro “Território Lovecraft”, em português, lançado em 2016 por Matt Ruff. A proposta dele é justamente essa: discutir o racismo tendo como pano de fundo o “horror cósmico” do misterioso Lovecraft, escritor inglês que criou o Cthulhu Mythos, um universo ficcional compartilhado entre autores, habitado por criaturas fantásticas.

A história segue Atticus Freeman (Jonathan Majors), um veterano da Guerra da Coreia, que viaja a Chicago em busca do seu pai desaparecido. À aventura de estrada se juntam sua amiga Leti (Jurnee Smollett) e o tio George (Courtney B. Vance). No enredo, a fantasia de monstros se confunde com uma realidade que ainda ecoa nos dias de hoje, dissolvendo os limites entre fato e ficção. O período retratado é de quando vigoravam as leis de Jim Crow, que efetivamente colocaram em prática a segregação racial no sul dos EUA.

Envolvido na produção está um trio com experiência nessa misturinha digna de século 21. A criadora Misha Green lidou com os mesmos temas da obra em diferentes filmes e seriados. O produtor J.J. Abrams, em “Lost”, cativou milhões de espectadores com um drama envolvendo ficção científica durante seis temporada. Jordan Peele, também produtor, escreveu e dirigiu “Corra!” (2017), terror psicológico sobre racismo que ganhou a crítica naquele ano.

Com avaliação de 100% no Rotten Tomatoes antes mesmo do lançamento oficial, a série promete dar um novo respiro às produções que trazem o racismo como uma discussão ainda necessária no dias atuais. E faz isso com de forma mais excêntrica possível, trazendo como personagens monstros sobrenaturais e outros nem tão de mentira assim…