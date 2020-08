Erick Jacquin assume erro, paga multa e reabre restaurante em São Paulo

View this post on Instagram

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 – Seguindo todo os protocolos de segurança que a lei exige para os meus funcionários e meus clientes, depois de realizarmos o pagamento da multa por ter ultrapassado o horário de funcionamento no último sábado (08/08), o restaurante Président vai reabrir. Vamos funcionar das 12h às 15h e das 19h às 22h, de segunda a sábado. Aos domingos o horário será das 12h às 17h. As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (11 – 3062.7169). Peço gentilmente que os clientes compreendam, mas às 21h45 será solicitado que todos comecem a se preparar para deixar o estabelecimento, uma vez que precisamos cumprir o que a lei exige. Reconheço que sábado passado eu e a minha equipe estávamos errados, ultrapassamos o horário pensando apenas em não ser deselegante com os clientes que terminavam suas refeições. Mas eu sempre estive ao lado da lei, então isso não vai se repetir. Espero vocês, vamos vencer juntos.