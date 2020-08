Gravações de 'Missão Impossível 7' são interrompidas após acidente

As filmagens de "Missão Impossível 7" tiveram que ser interrompidas novamente após um acidente. Uma moto, pilotada por um dublê, pegou fogo durante a gravação de uma cena.

De acordo com o jornal The Sun, a equipe estava ensaiando a cena há seis semanas. Foram necessárias cinco equipes dos bombeiros para controlar as chamas. Ninguém ficou ferido.

As filmagens do longa já tinham sido paralisadas desde fevereiro por conta da pandemia de covid-19, mas foram retomadas neste mês.

O lançamento está marcado para 19 de novembro de 2021 com Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Hayley Atwell e Pom Klementieff no elenco.