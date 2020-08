Malu Gabatti? Saiba como foi processo de 10 horas para deixar Manu Gavassi loira platinada

Se uma coisa Manu Gavassi provou logo no início do Big Brother Brasil deste ano é que ela é uma marqueteira das boas. A cantora, que foi finalista do reality show da Globo, aprontou mais uma das suas e intrigou os fãs depois que arquivou todas as suas fotos na última quarta (12). Já nesta quinta, surpresa: Manu se transformou em Malu Gabatti, com direito a nome trocado no domínio do Instagram e uma nova cabeleira platinada.

Na bio, Malu Gabatti se intitula diretora baseada em Nova York, atualmente em São Paulo. Na única foto disponível, ela aparece em uma cadeira de diretora.

"Algum motivo específico pra nenhuma dessas cadeiras ter um 'a' no final?", questionou na legenda.

Ação de marketing

Em nota enviada à redação, a Redken explica que Malu Gabatti é o alter ego de Manu e vai ficar por um tempo no comando das redes sociais dela, que tem 15,6 milhões de seguidores só no Instagram.

A transformação

O novo look foi feito pelos cabeleireiros Rodrigo Lima e Roni César, no salão Circus Hair, em São Paulo. Ao todo, foram dez horas de transformação.

"Escolhi a técnica de descoloração global para proporcionar um clareamento total dos cabelos da raiz às pontas", diz Roni César, colorista e especialista da marca. A tonalização tem raiz dourada levemente esfumada e pontas em tom dourado mais claro.

Antes de descolorir completamente, Manu seguiu um cronograma capilar por um mês para reforçar a saúde dos fios, com hidratação, nutrição e reparação. "Esta etapa foi fundamental para que o cabelo da Manu estivesse pronto para um processo intenso de descoloração e tonalização. O resultado de cor é sempre superior quando os fios estão saudáveis e preparados" diz Rodrigo Lima, cabeleireiro e embaixador de Redken no Brasil.

"Estou chocada! Eu não sabia que podia ter esse cabelo, parece que nasci loira!", disse Manu.