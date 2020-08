La Casa De Papel: Novas fotos e vídeos das gravações da 5ª parte vazam

Uma parte do elenco de “La Casa De Papel” está na Dinamarca para gravar a última temporada da série e é claro que os fãs foram dar uma espiada – o que acabou rendendo fotos e vídeos nas redes sociais.

Acabo de hacer una fancam de Pedro Alonso en Copenhague con Copenhague de Vetusta Morla de fondo JSJ 🖤 #lcdp5 pic.twitter.com/PaAG5paszM — sara 🦋 (@chaoticberlermo) August 13, 2020

Pedro Alonso (Berlim), Luka Peros (Marselha), Tatiana (Diana Gómez), Bogotá (Hovik Keuchkerian) e Patrick Criado, cujo personagem ainda não foi revelado, são os protagonistas das cenas.









De acordo com o portal Nova Mulher, fãs relataram que a gravação consistia em uma comemoração com champanhe após Bogotá mergulhar no canal de Nyhavn, em Copenhague e retirar maleta misteriosa que foi entregue à Tatiana, ex-esposa de Berlim.

Nuevo vídeo de ayer cuando acabaron de rodar en Copenhague 🖤 #lcdp5 pic.twitter.com/ail3yTRy0y — sara 🦋 (@chaoticberlermo) August 8, 2020