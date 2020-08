VMA 2020 terá apresentações de Maluma, The Weeknd e Roddy Ricch

A MTV divulgou quais serão alguns artistas que farão apresentações musicais no VMA (Video Music Awards) 2020, marcado para o dia 30 de agosto.

The Weeknd, Roddy Ricch, Maluma e o grupo CNCO se apresentarão no evento. The Weeknd concorre como Artista do Ano e nas categorias Vídeo do Ano, Melhor Direção, Melhor Cinematografia, Melhor Edição e Melhor Clipe R&B por "Blinding Lights".

Veja também:

Alok e Romana fazem chá revelação com fogos de artifício coloridos

Alanis Morissette quebra 8 anos de jejum de álbuns com ‘Such Pretty Forks in the Road’

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Ricch se apresenta no evento pela primeira vez e concorre ao prêmio de Canção do Ano e Melhor Clipe de Hip-hop por "The Box", além de Melhor Novo Artista. Já o CNCO disputa a Melhor Performance de Quarentena e Melhor Coreografia.

O VMA 2020 também terá apresentações de Doja Cat, J Balvin e BTS. Os shows vão ocorrer em palcos ao ar livre para evitar confinamentos devido a pandemia do novo coronavírus.