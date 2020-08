Marcelo Adnet é convidado do Roda Viva na próxima segunda

O Roda Viva, tradicional programa de entrevistas da TV Cultura, terá participação do humorista e ator Marcelo Adnet na próxima segunda-feira (17).

Hoje um dos maiores nomes do humor no Brasil, o carioca ganhou maior projeção na MTV Brasil, e seguiu para a TV Globo, onde continua. Neste ano, durante a quarentena, o comediante estreou o programa de esquetes Sinta-se em Casa, recheado com paródias de celebridades e políticos e transmitido pela plataforma de streaming Globoplay.

A conversa com Adnet será mediada pela apresentadora Vera Magalhães, e terá na bancada Anna Virginia Ballousier, Antonio Prata, Bruna Braga, Helio de la Peña e Marcelo Tas.

Além do canal aberto de televisão, a transmissão ocorrerá simultaneamente no YouTube, Twitter, Facebook e LinkedIn da TV Cultura, todas às 22h.