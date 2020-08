La Casa De Papel: Vídeo da 5ª parte vaza e maleta retirada de canal na Dinamarca se torna mistério

A última parte de “La Casa De Papel” já está sendo gravada e um vídeo que mostra cenas feitas no canal Nyhavn, na Alemanha, acabaram vazando nas redes sociais.

De acordo com o portal Nova Mulher, foi relatado que as cenas mostram Bogotá (Hovik Keuchkerian) recuperando uma maleta preta do fundo do canal e entregando à Tatiana (Diana Gómez).

Reprodução / Twitter

Pedro Alonso (Berlim), Luka Peros (Marselha) e Patrick Criado, cujo personagem ainda não foi revelado, também participaram da gravação.

Confira: