Alok e Romana fazem chá revelação com fogos de artifício coloridos

O DJ Alok e sua esposa, Romana Novais, fizeram um chá revelação um pouco diferente na manhã desta quarta-feira (12). Em vez dos balões azuis ou cor de rosa para descobrir o sexo do bebê, o casal ficou sabendo que teria uma menina por meio de fogos de artifício no prédio vizinho.

Veja também:

Alanis Morissette quebra 8 anos de jejum de álbuns com ‘Such Pretty Forks in the Road’

Viajar durante a pandemia: Harvard cria site para mostrar em quais países há mais risco de contrair covid-19

A cerimônia foi realizada no nascer do sol. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o casal estoura as bexigas, mas não tem nada dentro. Depois é possível ver fogos de artifício cor de rosa no céu. Os dois se abraçaram e comemoraram ao lado de alguns familiares em um apartamento em São Paulo.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Alok e Romana já tem um filho, Ravi, de 7 meses. Ela agora completa 4 meses de gravidez e espera por uma menina. Assista o vídeo: