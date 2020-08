Metallica fará seu primeiro show em formato drive-in nos EUA

A banda Metallica estreia no formato drive-in, cada vez mais popular durante a pandemia do novo coronavírus, no fim do mês.

Nesta semana, os roqueiros anunciaram sua participação no projeto Encore Drive-In Nights, que grava apresentações exclusivas para serem exibidas em diversas cidades dos Estados Unidos, com locações também no Canadá.

O show, que conta com abertura da banda Three Days Grace, será o primeiro do Metallica em 2020. O grupo estava de turnê marcada para este ano, incluindo uma passagem pelo Brasil hoje prevista para dezembro (mas que, muito provavelmente, deve ser adiada para 2021).

A apresentação será exibida em telões no dia 29 deste mês, e a venda de ingressos começa nesta sexta (14). O preço (US$ 115, cerca de R$ 630) é salgado, mas serve para veículos com até seis pessoas e inclui versões digitais do novo álbum do Metallica, S&M2.