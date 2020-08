MasterChef 2020: conheça mais sobre os participantes do 5º episódio

Nesta terça-feira (11), é dia de MasterChef! Em mais uma disputa para agradar ao paladar de Erick Jacquin, Paola Carosella e Henrique Fogaça, oito novos participantes vão tentar levar o troféu para casa a partir das 22h45. Para isso, eles vão competir em duas provas no 5º episódio da 7ª temporada. Na primeira, o desafio é reinventar comidas típicas de festa junina. Na segunda, preparar um frango empanado recheado. Assista ao vídeo para conhecer melhor os participantes (e ter alguns spoilers do programa).

Arley, 28 anos

Ainda adolescente, preparava as refeições para ajudar em casa e, com o tempo, o que era obrigação virou paixão. Professor de Cultura Religiosa, quase se tornou seminarista. Participou dos embates da sexta temporada do MasterChef, mas saiu sem ter a oportunidade de cozinhar para os jurados.

Danila, 23 anos

Formada em Arquitetura, se sente mais realizada quando está cozinhando. Aprendeu a fazer as primeiras receitas ainda pequena e hoje acredita que a gastronomia deixou de ser apenas um hobby para se tornar algo maior em sua vida. Muito confiante, ela está disposta a encarar a pressão do MasterChef.

Débora, 35 anos

A gaúcha é formada em Geologia, mas acabou lapidando sua carreira para joalheria, hoje com sua própria marca. Apaixonada por crossfit e gastronomia, traz influências dos pais nos pratos salgados e da irmã na confeitaria. Se inscreveu no MasterChef para dar o primeiro passo rumo a uma nova vida.

Eduardo, 37 anos

Policial Civil, exerce a profissão há 18 anos. Cansado de ter de lidar com a violência das ruas, quer trocar de carreira e acredita que o MasterChef pode ser a porta para essa mudança. Filho de pai japonês e mãe espanhola, pretende mostrar uma cozinha com muita diversidade e sabor.

Iraí, 49 anos

O cearense adora a culinária nordestina e receitas fitness. Trabalhava em uma multinacional de automóveis, mas deixou seu emprego com o desejo de mudar de vida. A gastronomia é o novo caminho que quer seguir e pretende testar suas habilidades na cozinha mais disputada do Brasil.

Jéssica, 28 anos

Publicitária, despertou para a alimentação saudável após uma cirurgia bariátrica. Aprende novos pratos pela internet e, com inspiração, coloca em prática suas descobertas. Para ela, cozinhar é um ato de amor próprio e uma forma de cuidar dos outros. Competitiva, acredita estar pronta para vencer os outros competidores.

Sabrina, 41 anos

Começou a cozinhar aos 19 anos, quando se mudou para a Suíça para estudar hotelaria. Acabou ficando 12 anos na Europa e, quando voltou ao Brasil, trouxe as influências do velho mundo na bagagem. Na cozinha é detalhista e acredita ter um estilo clássico com um toque brasileiro.

Thiago, 27 anos

Inspirado no avô, aplica suas técnicas culinárias e aposta numa gastronomia casual. Dono de uma agência de publicidade com foco em marketing digital, ele vê a cozinha não só como uma terapia, mas também como uma diversão. Acredita que cozinhar é sua grande vocação.