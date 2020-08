Primeiro filho de Marcos Veras e Rosanne Mulholland nasce no Dia dos Pais

Neste domingo (9), em pleno Dia dos Pais, veio ao mundo o pequeno Davi – primeiro filho do ator Marcos Veras com a também atriz Rosanne Mulholland.

O casal compartilhou nesta segunda-feira (10) a notícia junto a fotos do momento pós-parto nas redes sociais.

Reprodução/Instagram

"Meu amor Rosanne foi tão serena e forte. Eu estou explodindo de amor. Voltamos a qualquer momento, talvez quando eu parar de me emocionar enquanto escrevo", disse Marcos em seu Instagram. O evento contou com fotógrafa profissional por Thais Galardi.

O bebê nasceu às 23h29 e, segundo a mãe, veio com a carinha do pai. "Não fiz post de dia dos pais esse ano. Não deu. Meu filho resolveu chegar nesse mundão já fazendo a homenagem mais linda que o pai poderia receber. E ainda é a cara dele! E eu to louca de amor", escreveu.

O casal está junto desde 2017; Veras completou 40 anos em maio, e Rosanne terá a mesma idade em dezembro deste ano.