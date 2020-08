Criança em situação de barril: Problematização sobre Chaves vira piada no Twitter

Na semana passada, a notícia de que a série mexicana clássica "Chaves" não vai mais poder ser exibida em canal algum graças a enrosco entre a família do criador, Roberto Bolaños, e a emissora Televisa, que tem os direitos do programa.

Nesta terça-feira (11), porém, a tristeza dos órfãos do Chavinho e da vila do Seu Barriga deu lugar a um misto de indignação com tiração de sarro no Twitter depois que um tuíte publicado em 1º de agosto viralizou.

A usuária em questão respondeu a um post da atriz Miá Mello da seguinte maneira:

Eu perdi tudo com "criança em situação de barril", hauahuahua pic.twitter.com/LniLFNWb2T — Diogo Brüggemann (@deltanz) August 11, 2020

A problematização – ou meme – em especial pelo trecho "criança em situação de barril", rendeu ao termo "Chaves" um dos primeiros lugares entre os assuntos mais comentados do dia no microblog.

Estão fazendo caça as bruxas contra o Chaves.

Puta que pariu! Até o Chaves não escapou do politicamente correto e da problematização.

Cancelem a internet nessa gente CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE BARRIL. pic.twitter.com/LHiFeWZbQs — Mr. Brutus (@Butel_Cardoso) August 11, 2020

Os fãs se apressaram para provar que, na verdade, Chaves tinha sim a sua casa e só usava o clássico barril para brincar. O próprio nome original do programa, "El Chavo del Ocho" (o menino do oito, que, na tradução do Brasil, transformou Chavo em Chaves)

“Criança em situação de barril”? Pois vem cá que eu vou desfazer essa mentira. CHAVES NÃO MORA NO BARRIL E AQUI ESTÁ A PROVA:

(Não é fake, eu juro) pic.twitter.com/KLLoXQQS4g — Ricardo Victor lavem as mãos (@RicVictors) August 11, 2020