Netflix: mais de 20 lançamentos chegam ao catálogo nesta semana; confira a lista completa

​Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu (já) extenso catálogo. Pensando nisso, selecionamos as principais estreias desta semana para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Lançamentos da Netflix nesta semana

Disponíveis a partir de segunda-feira (10)

The Big Show Show (2ª temporada)

Disponíveis a partir de terça-feira (11)

Rob Schneider — Asian Momma, Mexican Kids

Disponíveis a partir de quarta-feira (12)

A Indústria da Cura

A Tenente de Cargil

Axé — Canto do Povo de um Lugar

Greenleaf (5ª temporada)

Disponíveis a partir de quinta-feira (13)

A Prima Sofia

Círculo de Fogo — A Revolta

Eden

Disponíveis a partir de sexta-feira (14)

3% (4ª temporada)

A Caverna

Caçadoras de Recompensas

Dirty John — O Golpe do Amor: Betty Broderick (2ª temporada)

Glow Up (2ª temporada)

Nível Hard

O Maior Assalto

O Príncipe Nigeriano

Octonautas e as Cavernas de Sac Actun

Power

Disponíveis a partir de sábado (15)