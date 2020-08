VÍDEO: Marvel, Star Trek... o episódio mais nerd do MasterChef

O quinto episódio do MasterChef Brasil foi bastante agitado: foi massa brisée, sucrée e sablée e até agora a gente não entendeu o que é o quê. Tá ligado? Mas falando sério, que delícia que foi esse programa! Os chefs amaram tudo e os participantes cozinharam demais. No vídeo abaixo, você pode conferir as principais reações dos fãs nas redes sociais:

O MasterChef Brasil é um formato da Endemol Shine Group. O programa é uma produção Endemol Shine Brasil para a Band e para o Discovery Home & Health. O talent show vai ao ar às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band, com transmissão simultânea no aplicativo e no site do MasterChef Brasil. A atração também é exibida toda sexta-feira, às 20h30, no Discovery Home & Health.