Antonio Banderas diz que testou positivo para covid-19

Antonio Banderas anunciou, nesta segunda-feira (10), dia em que completa 60 anos, que testou positivo para a covid-19.

O ator afirmou que está se sentindo bem, só mais cansado que o normal. "Estou confiante que me recuperarei assim que possível, seguindo indicações médicas que eu espero que me ajudarão a superar o processo que estou passando, e muitas pessoas ao redor do planeta também", escreveu nas redes sociais.

"Aproveito o isolamento para ler, escrever, descansar e continuar planejando como começar a dar significado aos meus recém atingidos 60 anos, com os quais eu chego cheio de desejo e ilusão", completou.