Kondzilla lança série sobre impactos da pandemia na periferia

A produtora de funk Kondzilla apresenta, em parceria com o YouTube, uma série especial para discutir o efeito da pandemia nas favelas e a vida na periferia quando a doença passar. São quatro episódios, sempre lançados às 18h, entre sexta-feira (7) e segunda (10).

O primeiro capítulo de “Resenha da Favela #Comigo”, já disponível no canal da produtora, fala sobre educação. A área foi uma das mais afetadas no país neste ano, com as atividades presenciais interrompidas e soluções digitais apresentadas às pressas – e nem sempre acessíveis.

Sobre isso, a criadora de conteúdo carioca Camilla de Lucas fala sobre sua experiência para manter seu curso de inglês, mesmo à distância, além de apresentar canais com aulas de matérias do ensino fundamental e médio.

Já neste sábado (8), a discussão é sobre empreendedorismo. A crise financeira agravada pela pandemia levou muitos jovens aos aplicativos de entrega, que aumentaram o volume de pedidos nos últimos meses.

Sobre isso, Rizolito Motoboy compartilha sua experiência e visão sobre como superar dificuldades do mercado de trabalho. Ele ainda conversa com um empreendedor do Grajaú, zona sul da capital paulista, que precisou se virar para manter sua renda e não planeja voltar ao trabalho antigo quando a crise passar.

No domingo (9) e segunda, a série traz episódios sobre cuidados com saúde e a convivência com a doença. A série, com diferentes vozes da periferia do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, conta ainda com apoio da Estácio e da Fiocruz.

Assista ao primeiro episódio: