5 filmes da Netflix para ver no Dia dos Pais

Já que é para ficar em casa neste Dia dos Pais, que seja com um bom filme. O Metro Jornal separou cinco filmes da Netflix para ver em família neste fim de semana, de comédias até dramas.

1.Capitão Fantástico

O filme se passa nas florestas do estado de Washington, nos Estados Unidos, onde um pai cria seus 6 filhos longe da civilização, aprendendo a caçar a própria comida e estudando em casa. Após um evento inesperado, ele é forçado a deixar o isolamento e leva a família para encarar o mundo, desafiando sua ideia do que significa ser pai.

2. Pais e Filhas

Um novelista mentalmente instável tenta criar sozinho a filha de cinco anos. Vinte anos depois, o filme mostra a garota que agora cuida de crianças com problemas psicológicos e ainda tenta entender seus traumas de infância.

3. À Procura da Felicidade

Chris enfrenta sérios problemas financeiros e Linda, sua esposa, decide ir embora da casa. O pai precisa cuidar de Christopher, seu filho de 5 anos e tenta usar a habilidade como vendedor para conseguir um emprego melhor. Os dois acabam despejados e passam a dormir em abrigos.

4. Tal Pai, Tal Filha

Tal Pai, Tal Filha é uma comédia original da Netflix e conta a história de Rachel, uma mulher que foi abandonada no altar. Já que a lua de mel já estava paga, ela convida seu pai para a acompanhar no cruzeiro. No entanto, o pai a abandonou quando ela tinha cinco anos e os dois precisam aprender a conviver novamente.

5. Lá Vem Os Pais

Kenny é um dedicado pai de classe média, que decide seguir a tradição e se responsabiliza por todos os gastos do casamento de sua filha mais velha, mesmo podendo contar com a ajuda financeira do pai do noivo, Kirby (Chris Rock), um cirurgião prestigiado e bem sucedido.