'Smile': The Weeknd lança música com o rapper Juice WRLD

The Weeknd lançou, nesta sexta-feira (7), a música "Smile", colaboração com o rapper Juice WRLD, que morreu no ano passado, com 21 anos.

Veja também:

Felipe Prior é denunciado pelo MP-SP e se torna réu por estupro

Gilberto Gil, sobre racismo: ‘Comecei a notar na adolescência’

A família de Juice já havia lançado seu primeiro álbum póstumo no início desse ano, "Legends Never Die", que ficou três semanas no primeiro lugar entre os mais ouvidos na Billboard.

Antes de morrer, o rapper também expressou sua vontade de fazer uma parceria com The Weeknd. "Eu e The Weeknd faríamos uma gravação preciosa", escreveu nas redes sociais.