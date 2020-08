Andréa Beltrão diz que estava brincando e não ganhou joias de Hebe Camargo

Depois de declarar que ganhou as joias de Hebe Camargo após tê-la interpretado, a atriz Andréa Beltrão usou sua conta no Instagram para desmentir a história, que repercutiu nas redes sociais e ganhou as manchetes dos jornais.

"As jóias! Era brincadeira… Acho que preciso me desculpar aqui, porque vários veículos de comunicação sérios acabaram publicando uma notícia falsa que partiu de uma brincadeira que fiz numa entrevista coletiva. Aos jornalistas, minhas sinceras e constrangidas desculpas", disse a atriz.

"Ganhei todas as joias. A família me deu de presente", disse a atriz na ocasião.

Andréa interpreta Hebe (1929-2012) em longa-metragem lançado no ano passado e também em uma série derivada, disponível no Globoplay e exibida pela Globo às quintas-feiras.