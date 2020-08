Blink-182 entra na (longa) lista de músicas sobre a pandemia com 'Quarantine'

O blink-182 lançou, nesta sexta-feira (7), uma nova música seguindo a tendência de letras inspiradas no mundo em meio à pandemia de covid-19. “Quarantine” fala sobre o tédio de estar em casa e critica parte da sociedade contrária às medidas de distanciamento social.

Já a melodia, de dois minutos, passa voando com as baterias aceleradas de Travis Barker e guitarras que lembram canções de grupos de punk rock como The Offspring e NOFX. A sonoridade se distancia da abordagem mais pop que a banda procurou em seu álbum mais recente, “Nine” (2019).

A faixa, porém, não tem participação do guitarrista e vocalista Matt Skiba, que desde 2015 ocupa o lugar de Tom DeLonge. Segundo o baixista e vocalista Mark Hoppus, o colega de banda está em quarentena com a família e não tinha um estúdio a disposição para gravar. Fãs especulam problemas entre os membros, já que Skiba não fala sobre a banda há quase dois meses.

Um videoclipe para “Quarantine” será lançado às 13h, no horário de Brasília. Ouça a música: