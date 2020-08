Better Call Saul: Bryan Cranston aguarda convite para participar da série

O papel do professor de Química transformado em chefão do narcotráfico revolucionou a carreira de Bryan Cranston em "Breaking Bad". E o ator está disposto a reprisar o personagem no prequel da série, "Better Call Saul", que se concentra no advogado Saul Goodman (Bob Odenkirk), que livrou o esquema de Walter White diversas vezes.

Ele só aguarda um convite formal dos produtores, também responsáveis por "Breaking Bad".

"Eu estaria dentro se Vince Gilligan e Peter Gould me quisessem. Eu entraria em um piscar de olhos. Mas ainda não aconteceu. Eu não sei. Há mais uma temporada pela frente e vamos ver o que acontece", disse ele em entrevista ao Collider.

Os convites, no entanto, rolaram. Mas para que Cranston dirigisse alguns episódios de "Better Call Saul". "Me pediram para dirigir um episódio a cada temporada e não deu certo por causa de compromissos, de fazer uma peça, um filme ou algo assim, então não consegui separar um tempo disponível. Mas eu amo a série", disse o ator.