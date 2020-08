Atrizes fazem memes de si mesmas para expressar a passagem de tempo na pandemia

Como você começou a quarentena? Esperançoso? Cético? Desesperado? E como foi a passagem de tempo, mais de quatro meses depois da chegada do novo coronavírus ao Brasil?

Pois saiba que essa rotina de altos e baixo, isolamento social e dúvida de quando sairemos dessa pandemia que tem números ainda crescentes não é exclusividade dos anônimos.

Atrizes como Viola Davis, Reese Witherspoon, Kerry Washington e Zooey Deschanel, que ilustra essa reportagem, além de Taís Araújo e Débora Secco, produziram um calendário ilustrado de 2020, que expressam, em formato de meme delas mesmas, a dureza que tem sido esse ano.

Veja abaixo e se inspire para montar o seu próprio:

I’d have to agree with @ReeseW, @mindykaling & @kerrywashington about 2020 thus far! 🤣❤️ pic.twitter.com/HmUCpu74A8

— Viola Davis (@violadavis) August 5, 2020