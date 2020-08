Hebe: Andréa Beltrão ganha todas as joias do acervo da apresentadora

Acostumada a um figurino mais confortável e clean em seu dia a dia, a atriz Andréa Beltrão ganhou exuberância extra em seu guarda-roupa depois que protagonizou o longa-metragem e série sobre Hebe Camargo.

Andréa ganhou as joias que a apresentadora do SBT usou em seus programas e aparições esfuziantes na TV.

"Ganhei todas as joias. A família me deu de presente", revela Andréa Beltrão, que usou todos os adereços originais na fase bem-sucedida da carreira de Hebe.

A atriz surge na trama entre 1965 e 2012, ano da morte da apresentadora. Em entrevista à revista Quem, Andréa conta que está acostumada com um visual mais confortável no dia a dia. Porém, durante a gravação da série, teve de se acostumar com o salto alto.