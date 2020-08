'Selena + Chef': HBO divulga primeiro trailer de série com Selena Gomez

A HBO Max divulgou o primeiro trailer da série "Selena + Chef", em que Selena Gomez aprende a cozinhar com grandes chefs.

A série estreia em 13 de agosto nos Estados Unidos e terá 1o episódios. "Em cada episódio deste autêntico passo a passo, Selena terá a companhia remota de um chef diferente. Juntos, eles vão explorar todas as variedades de cozinha, compartilhar dicas e truques valiosos e lidar com todo tipo de coisa, desde fumaça saindo do forno até falta de ingredientes", diz a sinopse.

"Cada episódio dará destaque a uma organização de caridade envolvida com alimentação e essa série casual, divertida e informativa abraçará tanto a dificuldade quanto a alegria de se aprender a cozinhar – enquanto convida o público a fazer o mesmo de casa". Assista ao trailer: