FBI faz buscas na casa do youtuber Jake Paul

Agentes do FBI fizeram uma operação de busca e apreensão na casa do youtuber Jake Paul, de 22 anos, nesta quarta-feira (5), na Califórnia.

Armas de fogo foram apreendidas na casa do influenciador em Calabasas. As buscas acontecem no âmbito de uma investigação em que Paul foi acusado de invasão de propriedade privada e de participar de assembleia ilegal.

O youtuber foi flagrado em um vídeo saqueando comércios no Arizona durante os protestos antirracistas em maio. A defesa de Paul afirmou estar colaborando com as investigações e reunindo informações.

Jake Paul tem mais de 20 milhões de inscritos no YouTube e produz conteúdo de "comédia, atuação, esportes extremos e aventuras".