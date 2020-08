Após insucesso no governo Bolsonaro, Regina Duarte deseja voltar à Globo, diz colunista

A carreira meteórica de Regina Duarte no governo de Jair Bolsonaro fez com que a atriz, uma das principais da história da TV, fosse obrigada a rescindir o contrato com a Globo. Agora, no entanto, a "namoradinha do Brasil", parte do elenco da emissora carioca por 50 anos, quer voltar para "casa".

Segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, do UOL, Regina tem comentado com amigos que gostaria de voltar a fazer novelas. Feltrin cita colegas atores e autores de folhetim que teriam conversado com a veterana, que foi secretária especial de Cultura. Ela teria dito a uma autora que aceitaria atuar em alguma novela assinada por ela.

O contrato foi rescindido em fevereiro, durante, segundo descrição da própria, ocorria "um namoro" com o governo. Ela recebia R$ 60 mil mensais quando estava fora do ar, salário que dobrava quando ela estava atuando. No governo, recebia cerca de R$ 17 mil.

Após inúmeros ataques de nomes do governo e desaprovação de seus colegas artistas, ela deixou o governo em 20 de maio. Bolsonaro chegou a anunciar seu nome para a cadeira da Cinemateca Brasileira, mas o próprio governo pressiona para o fechamento da instituição.

Segundo Feltrin, Regina não fechou as portas na Globo e não é impossível que ela retorne aos estúdios do Projac, no Rio de Janeiro.