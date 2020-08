'Animal Crossing: New Horizons' chega a 22,4 milhões de cópias vendidas

Em pouco mais de três meses, "Animal Crossing: New Horizons" chegou a 22,4 milhões de cópias vendidas. O jogo de simulação social, exclusivo para o Switch, foi lançado no dia 20 de março e pode se tornar o título de maior sucesso da atual geração da Nintendo.

Os números foram divulgados nesta quinta-feira (8) pela empresa japonesa, em relatório financeiro encaminhado aos investidores, e contabiliza vendas apenas até o dia 30 de junho. "Animal Crossing: New Horizons" aparece em segundo lugar entre os mais vendidos na plataforma, com 10,64 milhões de cópias movidas apenas no último trimestre.

Veja também:

Ajuda para setor da cultura é liberada, mas repasse segue indefinido

Dia dos Pais: Veja opções para encomendar o almoço do domingo em São Paulo

Considerando que a medalha de prata do Switch segue com constantes atualizações e melhorias, além do frenético volume de vendas dos últimos meses, é possível que o jogo chegue ao topo da lista da empresa no trimestre encerrado em setembro, cujo relatório está previsto para novembro.

O líder, por enquanto, ainda é "Mario Kart 8 Deluxe", lançado em 2017, e que moveu 26,74 milhões de cópias – mas nunca apresentou novos conteúdos relevantes. Outros títulos que se destacam em vendas são "Super Smash Bros. Ultimate" (19,99 milhões) e "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" (18,6 milhões).

A Nintendo também viu disparar os números de Switch vendidos entre abril a junho, em que o mundo foi afetado pela pandemia de covid-19 (doença causada pelo coronavírus Sars-CoV-2). Foram 5,68 milhões de unidades em um período ainda distante do Natal, que costuma movimentar mais os estoques. No total, o console vendeu 61,44 milhões de unidades.