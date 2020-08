Miley Cyrus publica trecho de música inédita

Miley Cyrus publicou, na madrugada desta quarta-feira (5), um vídeo com uma música inédita no fundo, deixando os fãs ansiosos.

A cantora lançou o EP "She Is Coming" em 2019 e avisou que haveria mais dois projetos, sem data de lançamento divulgada. Nesta terça-feira, Miley também publicou no Twitter o vídeo de "Start All Over", de 2008, e sinalizou mais uma vez que terá novidades.

"Conheça Miley Cyrus… Novamente. #ElaEstáVindo #MasDessaVezÉVerdade", escreveu.