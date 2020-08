José Augusto é atração do Música na Band desta sexta

O Música na Band desta sexta-feira (7) apresenta um show ao vivo de do cantor e compositor José Augusto, a partir das 22h45, direto dos estúdios da emissora em São Paulo.

Filho único de Sofhia Cimillo Cougil e Augusto Cougil Novoa, José Augusto Cougil Novoa descobriu a paixão pela música ainda na infância. Aos 8 anos, começou a estudar piano, canto e harmonia no Conservatório Nacional de Música do Rio de Janeiro. Aos 14, fez sua estreia em um festival de música de Santa Teresa, onde recebeu seu primeiro prêmio como melhor intérprete do evento. No entanto, durante três anos fez testes em quase todas as gravadoras do país, mas foi reprovado em todos eles até que recebeu uma chance do produtor Renato Corrêa, na época integrante do grupo Golden Boys, para cantar com a orquestra do Maestro Gaya.

A carreira artística começou a deslanchar em 1972, quando finalmente foi contratado pela EMI e teve sua primeira composição gravada por Cauby Peixoto. No mesmo ano, fez um compacto simples como teste, mas só em 1973 lançou seu primeiro disco oficial com as músicas “De Que Vale Ter Tudo Na Vida” e “Eu Quero Apenas Carinho”. O trabalho vendeu um milhão de cópias.

Ainda na década de 1970, passou a investir no mercado internacional com a canção “Luzes da Ribalta”, alcançando a marca de cinco milhões de LPs vendidos no México, Espanha, Argentina, Peru, Colômbia, Costa Rica, Equador, Venezuela e grande parte dos Estados Unidos.

Ao longo da carreira, compôs para grandes artistas brasileiros, como Alcione, Chitãozinho & Xororó, Simone e Fafá de Belém, além de ter dividido os vocais com a cantora norte-americana Dionne Warwick, prima de Whitney Houston, em “Quase Um Sonho”. Entre seus maiores sucessos estão os singles “Sábado”, “De Igual Pra Igual”, “Chuvas de Verão”, “Eu e Você”, “Fui Eu”, “Só Você”, “Amantes”, “Aguen ta Coração” (tema de Barriga de Aluguel, da TV Globo) e “Sonho por Sonho”. Apelidado carinhosamente por seus fãs de Rei do Romantismo, José Augusto está entre os músicos brasileiros que mais tem canções em trilhas de novelas.

Música na Band vai ao ar nesta sexta-feira, às 22h45, na tela da Band, com apresentação de Larissa Erthal e Marcelo Café. O público também pode acompanhar a transmissão pela Band FM.