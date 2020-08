Caetano Veloso fará live de aniversário com música inédita

A espera dos fãs acabou! Caetano Veloso fará sua primeira live nesta sexta-feira (7), em comemoração ao seu aniversário de 78 anos.

Além do show online, Caetano também vai lançar a música "Talvez", parceria com o filho, Tom Veloso. A live também terá participação dos outros filhos do artista, Moreno e Zeca.

"Como sempre, imitando Gilberto Gil, vou fazer no dia do meu aniversário", disse o cantor. A live será transmitida pelo GloboPlay a partir das 21h30.