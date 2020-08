Ator Gésio Amadeu morre após complicações da covid-19

Dono de um rosto conhecido por inúmeros brasileiros e intérprete de papéis de peso no cinema e na televisão, o ator Gésio Amadeu, de 73 anos, faleceu na tarde desta quarta-feira (5).

O artista estava internado na capital paulista, no hospital Sancta Maggiore, desde junho. Amadeu contraiu o novo coronavírus e, segundo breve nota de seu filho, Mario Amadeu, teve múltipla falência de órgãos.

No Instagram oficial do ator, seu filho contou detalhadamente a luta de seu pai, que chegou a ser internado na Unidade de Terapia Intensiva mais de uma vez. Mario afirma que Gésio provavelmente contraiu a doença ainda no hospital, onde havia sido internado após dias com pressão alta.

"Estamos todos arrasados e com o coração em pedaços. Não perdemos somente um grande ator, um grande amigo, um grande pai, avô e esposo, perdemos hoje um pedaço da história do teatro e da TV brasileira", diz texto publicado também no perfil oficial do ator no Instagram, administrado por sua família.

Na televisão, Gésio fez marcantes personagens em múltiplas novelas globais. "Velho Chico", "Sinhá Moça", "Renascer", "A Viagem" e a infanto-juvenil "Chiquititas" são apenas algumas delas.

O ator também brilhou nos palcos do teatro brasileiro, tendo seu último trabalho sido "A Última Sessão", peça de Odilon Wagner com Laura Cardoso e Nívea Maria no elenco.

Gésio Amadeu não sairá tão cedo das telinhas, tendo deixado gravada a série Sala dos Professores, dirigida por Leonardo Cortez e Thomas Miguez. Ainda, depois da reexibição de "Novo Mundo", a TV Globo reprisará a novela "Flor do Caribe", com participação de Amadeu.