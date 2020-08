10 ótimos filmes que acabaram de estrear na Netflix

​Você está procurando um filme na Netflix? Então fique atento a esta lista, porque selecionamos algumas opções disponíveis na plataforma de streaming.

10 bons filmes na Netflix

Casa Grande

Uma família da alta burguesia carioca vai à falência, e o jovem Jean precisa aprender a lidar com a realidade nua e crua de uma vida menos afortunada.

No Coração do Mar

Nesta história verídica que inspirou Moby Dick, uma tripulação de baleeiros da Nova Inglaterra luta pela sobrevivência quando uma baleia lhes destrói o navio.

Correndo Atrás

Dois colegas de escola precisam se ajudar para ganhar as garotas de seus sonhos nesta adaptação adolescente de Cyrano de Bergerac.

Harry Potter e a Câmara dos Segredos

Harry regressa a Hogwarts, apesar dos avisos de Dobby, e junta-se a Ron e Hermione para investigar uma série de ataques misteriosos.

Instinto Selvagem

Em uma investigação complicada, um detetive tenta resistir ao charme de uma escritora sexy que pode ter cometido um assassinato igual ao que aparece em seu livro.

A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça

O detetive nova-iorquino Ichabod Crane é enviado a Sleepy Hollow para investigar uma série de mortes misteriosas em que as vítimas são encontradas decapitadas.

Rede de Ódio

Um jovem faz sucesso nas campanhas de ódio nas redes sociais, mas a crueldade virtual cobra seu preço no mundo real.

Sleight — O Truque Perfeito

Lutando para criar a irmã sozinho, um jovem mágico de rua vira traficante e precisa enfrentar a crueldade e a violência do mundo das drogas.

Solteiramente

Uma especialista em redes sociais não consegue parar de pensar no ex. Ainda bem que ela pode contar com a melhor amiga para aprender a curtir a vida de solteira.

V de Vingança

Um revolucionário misterioso conhecido como “V” luta contra um regime totalitarista e encontra uma amizade em uma jovem.