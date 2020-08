'The Devil All the Time': Netflix divulga primeiras imagens de filme com Tom Holland e Robert Pattinson

"The Devil of All Time", novo filme da Netflix, ganhou novas imagens nesta segunda-feira (3). O longa é baseado no livro de mesmo nome, de Donald Ray Pollock, e tem estreia prevista para 16 de setembro.

Com Robert Pattinson e Tom Holland, o filme é um terror psicológico que se passa em Ohio, nos Estados Unidos, e acompanha personagens estranhos e sombrios durante duas décadas, incluindo serial killers.

O longa é dirigido por Antonio Campos, da série "The Sinner". "É uma narrativa de várias vertentes entre o final da Segunda Guerra Mundial e o início do envolvimento da América no Vietnã, no qual um grupo heterogêneo de personagens se cruza”, explicou, em entrevista à Entertainment Weekly.

O elenco também conta com Sebastian Stan ("Soldado Invernal"), Riley Keough ("Mad Max: Estrada da Fúria"), Jason Clarke ("Cemitério Maldito"), Bill Skarsgard ("It: A Coisa"), Eliza Scalen ("Objetos Cortantes") e Mia Wasikowska ("Colina Escarlate").