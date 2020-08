MasterChef Brasil: Confira participantes desta terça, 4 de agosto

Hoje é dia de MasterChef. Em mais uma disputa para agradar ao paladar de Erick Jacquin, Paola Casorella e Henrique Fogaça, oito novos participantes vão tentar levar o troféu para casa nesta terça-feira, 4, às 22h45. Para isso, eles vão competir em duas provas no 4º episódio da 7ª temporada. Na primeira, o desafio é preparar um prato com massa podre. Na segunda, o salmão será o protagonista. Assista ao vídeo para conhecer melhor os participantes (e ter alguns spoilers do programa).

Ana Carolina, 26 anos



Funcionária pública. Descobriu sua paixão por gastronomia há 5 anos e acredita que a cozinha pode ser revolucionária.

Carlos Reinis/Band

Carlos Reinis/Band

Divide a rotina de dona de casa e estudante de Direito com a paixão pela gastronomia. Fez seu primeiro prato aos 14 anos e, desde então, cozinhar tornou-se o momento em que ela se sente mais feliz.

Artur, 31 anos

Dono de uma agência publicitária e professor universitário, se considera realizado profissionalmente. É competitivo assumido e ser segundo lugar nunca foi uma opção.

Carlos Reinis/Band

Gabriela, 27 anos

É intensa em tudo o que faz, seja no trabalho como especialista em investigações, como no fogão, no que ela chama de “cozinhaterapia”. Se está feliz, se anima para cozinhar, e se está triste, se anima cozinhando.

Carlos Reinis/Band

Marcely, 45 anos

Mineira de Carangola, cresceu num sítio, trabalhou na roça e aprendeu a cozinhar em um fogão a lenha. Se sente realizada quando está inventando receitas para o marido e os filhos.

Carlos Reinis/Band

Marcos, 42 anos

É engenheiro elétrico, nascido em Santos e foi criado com o conceito de que uma comida gostosa mantém a família unida. Ousado, ele gosta de criar pratos e usar temperos de outros países.

Carlos Reinis/Band

Paulo Henrique, 23 anos

É estudante de Medicina, cresceu no interior de São Paulo e desde pequeno se inspira na culinária de sua mãe.

Carlos Reinis/Band

Renato, 38 anos

Jornalista, gosta de ser desafiado e promete cozinhar com estratégia. Inspirado pela mãe, preparava as sobremesas dos almoços da família desde criança.