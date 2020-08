Filho de Luciano, da dupla com Zezé, faz desabafo após três anos longe do pai

Wesley Camargo, filho do cantor Luciano, da dupla com Zezé, fez uma carta aberta, divulgada em suas redes sociais, sobre o distanciamento do pai. Os dois estão há três anos sem se falar. O assunto foi destaque no Melhor da Tarde desta terça-feira, 04.

“Segundo estávamos apurando, essa mágoa e distanciamento de três anos é porque, de um tempo para cá, contas fakes que criticavam Luciano e sua esposa eram feitas justamente pelo filho, Wesley”, disse Cintia Lima, colunista do Melhor da Tarde. “A mãe do Wesley também tem uma relação complicada com Luciano”, completou.

Leia abaixo, na íntegra, a carta aberta de Wesley:

Oi pai, eu não sei se a gente vai se reencontrar… Nessa vida! Eu lembrei de um poema do Ferreira Gullar. É eu queria de alguma forma chegasse a ti. O poema diz assim:

"Quando você fosse embora, homem branco como a neve, ME LEVE!

– Se acaso ocê não possa me carregar pela mão… Homem branco de coração de neve…. Me LEVE no coração!!!!

– Se no coração não possa, por acaso me levar, homem de sonho e de neve…. Me LEVE em seu lembrar!

-Mas se aí também não possa por tanta coisa que LEVE já viva em teu pensamento……Homem meu pai branco de neve…. ME LEVE…………….NO SEU ESQUECIMENTO!