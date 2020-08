Amazon renova 'Hunters' para a segunda temporada

A Amazon Prime Video anunciou que vai renovar a série "Hunters" para a segunda temporada. A produção é estrelada por Al Pacino e conta a história de um grupo de caçadores de nazistas em Nova York, em 1977.

"A justiça está chamando e eles estão voltando para responder. Hunters retorna para a segunda temporada", escreveu a Amazon em comunicado no Twitter.

"Ao lado de nosso elenco magnífico, equipe incrível e escritores e produtores brilhantes. Estou mais ansioso do que nunca para compartilhar o próximo capítulo da saga Hunters com o mundo", disse o roteirista da série, David Weil, em entrevista ao Deadline.

