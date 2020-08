A-Ha confirma shows no Brasil em 2021; veja datas e locais

As novas datas para a turnê mundial da banda A-Ha, com passagem pelo Brasil, foram anunciadas nesta terça-feira (4). Previstos para acontecer em 2020, os shows celebram o aniversário de 35 anos do grupo norueguês.

As apresentações foram remarcadas para agosto de 2021. Serão cinco shows em diferentes cidades brasileiras entre 14 e 24 de agosto. Ainda não há informações sobre venda de ingressos.

O A-Ha é um dos primeiros artistas a confirmar datas para o ano que vem no Brasil. A turnê "Hunting High and Low" promete trazer a formação completa do grupo, com a íntegra do famoso álbum homônimo na lista de músicas.

O disco inclui sucessos como The Sun Always Shines On TV, Train Of Thought e a imortal Take on Me.

Anote na agenda as novas datas para a turnê do A-Ha no Brasil: