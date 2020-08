Shows de Bruce Dickinson no Brasil já têm novas datas

O show "What does this button do? Uma noite com Bruce Dickinson" já tem novas datas no Brasil. A apresentação em São Paulo ia ocorrer agora em agosto e foi definida para 11 de dezembro de 2021, no Tom Brasil.

Já em Curitiba, o vocalista do Iron Maiden aterrissa em 12 de dezembro, em show na Ópera de Arame.

Para a apresentação paulista, os ingressos já comprados podem ser usados na nova data. A venda está aberta pelo site Livepass.com.br.

Os ingressos para Curitiba devem abrir vendas em breve.