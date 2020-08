Netflix: confira os quase 30 lançamentos desta semana

​Todas as semanas, a Netflix adiciona séries e filmes ao seu (já) extenso catálogo. Pensando nisso, selecionamos as principais estreias desta semana para você conseguir acompanhar as novidades da plataforma de streaming. Confira:

Lançamentos da Netflix nesta semana

Disponíveis a partir de segunda-feira (3)

Casa Grande

Immigration Nation

Disponíveis a partir de terça-feira (4)

Acampamento de Verão do Cory Carson

Luccas Neto em: O Hotel Mágico

Mundo Mistério (1ª temporada)

Resgate em Malibu — A Próxima Onda

Sam Jay — 3 in the Morning

Disponíveis a partir de quarta-feira (5)

Anelka — O Incompreendido

Os Mais Procurados do Mundo (1ª temporada)

Sin City

Unbreakable Kimmy Schmidt — Kimmy x Reverendo

Disponíveis a partir de quinta-feira (6)

Nasha Natasha

The Rain (3ª temporada)

The Seven Deadly Sins (4ª temporada)

Disponíveis a partir de sábado (7)

Alto Mar (3ª temporada)

As Novas Aventuras do Macaco (2ª temporada)

Berlim, Berlim — Lolle e suas Opções

Dançarina Imperfeita

Diamonds in the Sky

Festa de Palavras — Vamos Cantar?

Magos — Contos da Arcadia (1ª temporada)

Mandou Bem — México (2ª temporada)

Natureza Discreta (1ª temporada)

O Ônibus Mágico Decola Novamente — Rumo ao Espaço

Sunset — Milha de Ouro (3ª temporada)

Vem Cantar! Alemanha (1ª temporada)

Disponível a partir de sábado (8)