Fernanda Montenegro e Fernanda Torres estarão em série produzida na quarentena

Matéria para o @gshow sobre nossa gravação em família, para a próxima série da @redeglobo, "Amor e Sorte". (…) Esse convite do Jorge Furtado, acabou sendo uma experiência da qual nós todos não esqueceremos jamais. O Jorge mapeou núcleos de atores e diretores quarentenados, que poderiam se organizar, para gravar cada capítulo da série. O Sílvio de Abreu lembrou que eu, a mamãe estávamos isoladas na serra com o Andrucha, que poderia dirigir. O Antônio Prata e o Chico Mattoso desenvolveram uma ideia do Jorge, de uma mãe que tenta esconder da filha que a pandemia acabou, porque a quarentena acabou aproximando as duas. Como havia uma certa urgência, acabamos todos contribuindo, eu, Jorge, o Prata e o Chico. Como não poderíamos contar com uma equipe fora da família, que sabíamos que estavam quarentenados aqui, o Andrucha acabou arregimentando a prole. O Pedro Waddington, meu enteado, que já dirige profissionalmente, veio co-dirigir e assinar a fotografia com o João Faissal, o único que não tem ligação de sangue e é parceiro do Pedro e, além dos testes para COVID, cumpriu 14 dias de isolamento para poder se juntar à trupe. Os dois assinam a fotografia e o meu filho mais velho, o Joaquim, assumiu o som; meu sobrinho Davi Torres, que está cursando faculdade de cinema, virou assistente de direção, de produção, e todos nós assumimos tudo: da maquiagem ao ceneario, da maquinária, à iluminação, da continuidade à limpeza do set, estamos com a língua de fora, trabalhando doze horas por dia, com o plano de filmagem colado na geladeira, mas muito emocionados com essa experiência. Todo mundo carrega carrinho, trilho, refletor, escada, diz aí… meu filho mais novo ajuda na alimentação e no making of, porque o Andrucha resolver filmar a vera. Montamos um cromaqui para a cena do carro, filmamos na estrada, noturnas com lua artificial colocada no alto do morro, uma loucura. Foi muito emocionante filmar profissionalmente, contando apenas com a família, além do Faissal, que acabou adotado. E com a mamãe convivendo com os netos, muito incrível. Esse projeto vai deixar saudade na gente. Foi um acontecimento inesperado, um presente em meio ao caos." #AMOReSORTE #tv