"O Escândalo" e outra estreias de agosto que valem muito a pena

O Escândalo, filme vencedor do Oscar na categoria Melhor Maquiagem com Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie é uma das boas estreias em streaming, no mes de agosto. O filme entrou no cardápio da Amazon Prime. Além dele, outras estreias do mes que valem muito a pena, é Meu Nome Não é Johnny, a série 24 Horas e um documentário da Kim Kardashian.

O serviço de streaming, que já é o segundo maior no país, conta com um catálogo diverso de filmes e a cada semana traz mais novidades para os seus assinantes, assim como a Netflix. – líder neste mercado. Além de produções próprias de filmes e séries, a Amazon Prime é quem recebe mais rapidamente os principais lançamentos dos filmes de cinema.

Séries que estreiam na Amazon Prime em agosto de 2020

Além de L.A.’s Finest que já está disponível no catálogo, a Amazon Prime prepara a maratona de seus usuários com todas as temporadas de 24 Horas em agosto.

01/08 – 24 Horas – 8 temporadas02/08 – True Story Avec

03/08 – Bandish Bandits

07/08 – Pão e circo, Stumptown, Boyz in the Wood, Los 80, Gilda, Dois mais Dois

14/08 – Malcolm the Middle, World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji (Temporada 1)

18/08 – Prime Rewind: Inside The Boys

20/08 – Kim Kardashian West: The Justice Project

Filmes que estreia na Amazon Prime em agosto de 2020

Além de dois filmes brasileiros, incluindo o mais recente de Maisa Silva, a plataforma lança em agosto Chemical Hearts, filme original Amazon Prime Video baseado no romance de Krystal Sutherland, com Lili Reinhart, estrela de Riverdale, no elenco.

01/08 – Meu Nome Não É Johnny

05/08 – Arkansas

07/08 – Almost Legends, Soccer or Me, O Fio Vermelho, Aqueles que amam. Odeio, Casei com um Idiota

13/08 – Ela Disse, Ele Disse

14/08 – O Preço da Verdade (Dark Waters)

16/08 – Backseat Drivers

21/08 – Chemical Hearts

25/08 – O escândalo

27/08 – My Spy

28/08 – Pacto de Fuga, Get Duked!

29/08 – Megatubarão

