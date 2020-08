Nova série do Smithsonian Channel mostra como é a vida nos castelos britânicos

A americana Julie Montagu é viscondessa de Hinchingbrooke. Entrou para a aristocracia britânica ao se casar com Luke Montagu, visconde de Hinchingbrooke. Ela, o marido e os quatro filhos vivem numa propriedade rural histórica (Mapperton House), pertencente à família de Luke, em Dorset, no sudoeste da Inglaterra.

Na nova série Por Dentro dos Castelos Britânicos, com estreia no Smithsonian Channel (Claro 590) no domingo, 2 de agosto, às 22h, Julie compartilha com a audiência como os proprietários de castelos centenários fazem para administrá-los, ao mesmo tempo em que tentam levar uma vida normal com a família.

Ao longo de oito episódios, que irão ao ar sempre aos domingos, o olhar curioso de Julie revela maneiras criativas encontradas pelos aristocratas para manter as construções em que vivem e preservar sua história. A visitação pública e a locação de espaços para festas e eventos (que acabam gerando receita para sustentar boa parte dos reparos que essas propriedades requerem) são alguns exemplos.

O título de viscondessa e sua relação com a realeza permitem a Julie acesso a alguns dos mais ilustres aristocratas britânicos – do duque de Roxburghe, que vive no maior castelo habitado da Escócia, ao duque de Buccleuch, o maior proprietário de terras da Grã-Bretanha. Eles compartilham casos curiosos e até alguns escândalos por trás dos objetos encontrados em suas propriedades.

Natural de Illinois (EUA), Julie conheceu seu marido, Luke, quando foi viver a trabalho na Inglaterra. Ela é umas das principais instrutoras de ioga e nutrição de Londres e também atua como uma espécie de comentarista sobre a família real britânica.