10 bons filmes na Netflix que você ainda não assistiu

​Você está procurando um filme na Netflix? Então fique atento a esta lista, porque selecionamos algumas opções disponíveis na plataforma de streaming.

10 bons filmes na Netflix

A Serial Killer

Quando um médico é preso por uma série de assassinatos chocantes, sua esposa decide cometer um crime semelhante para provar que ele é inocente.

All Day and a Night

Enquanto cumpre pena perpétua na prisão, um jovem recorda as pessoas, as circunstâncias e o sistema que o colocaram no percurso até ao seu crime.

Apollo 13 — Do Desastre ao Triunfo

Problemas técnicos colocam em risco a missão da Apollo 13 em 1971, além da vida do astronauta Jim Lovell e de sua tripulação, nesta história baseada em fatos reais.

Filhos da Esperança

Em um futuro obscuro onde os humanos não podem mais se reproduzir, uma mulher misteriosamente engravida e um burocrata luta para protegê-la.

Férias Frustradas

Férias desastrosas passam de geração a geração nesta nova versão de Férias Frustradas: o filho de Clark Griswold leva a família numa viagem pra lá de atrapalhada.

Kong — A Ilha da Caveira

Uma equipe de militares e cientistas parte em expedição para uma ilha inexplorada, sem a menor ideia da surpresa gigante que a aguarda.

Mentiras Perigosas

Uma cuidadora herda os bens de seu paciente. Mal sabe ela que essa riqueza inesperada também trará segredos sombrios, traições e perigos.

Noite Sem Fim

Um gângster aposentado precisa voltar à ativa quando o filho dele entra em conflito com seu antigo chefe, que também é seu melhor amigo.

O Vendedor de Sonhos

Um psicólogo desiludido com a vida tenta cometer suicídio, mas alguém inesperado aparece com ensinamentos valiosos para compartilhar.

Você nem Imagina

Quando um atleta da escola pediu para Ellie Chu escrever uma carta de amor por ele, ela não imaginava que virariam amigos. E pior, que ela se apaixonaria pela crush dele.