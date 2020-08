Podcast conta histórias de vida de vítimas da covid-19

View this post on Instagram

estreia hoje o podcast Muitas Vidas, em que a história incrível de pessoas que perdemos na pandemia é contada por quem as ama. O primeiro episódio é sobre Gercina Dias, uma mulher que se mudou para São Paulo com seis filhos, criou uma escola infantil popular e virou uma avó fã de Cidade Alerta. Muitas Vidas vai ser semanal, e vai estar na Orelo, um app novo de podcasts —a mensalidade custa R$ 6,90. link para ouvir na bio