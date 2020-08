MasterChef Brasil: 'Estava representando muita gente', diz Alessandra ao rever episódio

A secretária Alessandra Pinelli, de 47 anos, venceu o terceiro episódio do MasterChef Brasil de 2020. Após ter quase sido eliminada na primeira prova do leilão de carnes, ela foi responsável por um ótimo capeletti.

"Eu estava representando ali muita gente, minha cidadezinha lá no interior de Minas. Lambari, Olímpia, Noronha, Guaratinguetá. Eu estava representando muita gente, então a emoção era muito grande", afirmou no vídeo em que comenta o episódio. Assista:

"Eu fui eu. É a minha comida do dia a dia, eu não fiz papel nenhum ali. Vocês estão me vendo. Eu sou daquele jeito. Entrei despretensiosa e vim fazer o que eu gosto: que é cozinhar", comentou ainda ao falar sobre suas atrapalhadas dentro da cozinha do talent show culinário.

O MasterChef Brasil é um formato da Endemol Shine Group. O programa é uma produção Endemol Shine Brasil para a Band e para o Discovery Home & Health. O talent show vai ao ar às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band, com transmissão simultânea no aplicativo e no site do MasterChef Brasil. A atração também é exibida toda sexta-feira, às 20h30, no Discovery Home & Health.