Catia Fonseca e Sonia Blota estreiam na programação da Rádio Bandeirantes neste sábado

A Rádio Bandeirantes lança dois novos programas neste sábado, 1º de agosto. Catia Fonseca vai comandar o Do Bom e do Melhor, que será transmitido ao vivo, todo sábado, das 10h às 12h.

Voltada para a família, a nova atração pretende levar entretenimento, comportamento e notícias para o ouvinte, com a marca registrada da apresentadora. E, claro, com uma dose de culinária também. “Fiquei muito honrada com o convite. A ideia do programa é fazer uma manhã diferente, com muita participação dos ouvintes sobre os mais diversos temas que vamos abordar. Na estreia, um convidado muito especial. Vou conversar com José Luiz Datena”, adianta Catia Fonseca.

O Do Bom e do Melhor ainda terá entrevistas com grandes nomes do mundo artístico, sugestões de lazer, dicas de organização doméstica, comportamento voltado para a educação infantil e relacionamentos entre casais. O novo programa também trará o resumo das principais notícias da semana, produzido pelo departamento de Jornalismo da emissora.

A outra novidade da programação de sábado é o Brazil com Z, apresentado pela jornalista Sonia Blota. Exibida das 21h às 22h, a atração – que será coapresentada pelo jornalista Christiano Panvechi – será um espaço semanal para debater temas internacionais e trazer experiências de outros países para ajudar o Brasil na resolução dos seus problemas.

“O programa é uma oportunidade de discutir os assuntos mais falados aqui no Brasil em cada parte do planeta. Nós vamos juntar o mundo todo no Brasil com Z”, afirma a jornalista.

Sonia Blota foi correspondente da Band em Paris e ganhou o Prêmio Ayrton Senna de Jornalismo 2002, na categoria Destaque de Educação/Mídia Eletrônica pela reportagem especial “Heróis da Paz”, exibida no Jornal da Band. No Brasil com Z, ela vai transformar sua vivência como correspondente internacional em conteúdo aprofundado para os ouvintes da Rádio Bandeirantes e também contar histórias de brasileiros que fazem sucesso em outros países.