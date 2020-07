'Toma': Luísa Sonza lança clipe com MC Zaac

Luísa Sonza lançou, nesta sexta-feira (31), o single "Toma", parceria com MC Zaac. A faixa, que une pop e funk, já está disponível em todas as plataformas digitais e também vai ganhar um clipe a partir das 11h.

O vídeo foi gravado em uma academia, com roupas coloridas, coreografia e referências do k-pop. Em coletiva de imprensa nesta quinta (30), Sonza afirmou que o clipe é o melhor de sua carreira.

O novo lançamento da cantora vem pouco mais de um mês após a música "Flores", com Vitão, que chegou a mais de 70 milhões de visualizações no YouTube. MC Zaac também já vinha fazendo sucesso com "Desce Pro Play (Pá Pá Pá)", parceria com Anitta e Tyga, que ocupa o segundo lugar entre as mais ouvidas do Brasil no Spotify.