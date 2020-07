Pabllo Vittar entra na lista de melhores álbuns LGBTQ+ do ano na Billboard

O álbum de Pabllo Vittar, "111", entrou para a lista dos dez melhores discos LGBTQ+ da primeira metade de 2020, feita pela Billboard.

Pabllo aparece ao lado de Adam Lambert, Alma, Chika, Halsey, Hayley Kiyoko, Kehlani, Perfume Genius, Rina Sawayama e Zebra Katz.

Veja também:

Beyoncé lança álbum visual ‘Black is King’ e clipe da faixa ‘Already’

‘Toma’: Luísa Sonza lança clipe com MC Zaac

"Os fãs da superestrela drag Pabllo Vittar se acostumaram a ouvir a rainha de 25 anos cantando em português. Mas em seu terceiro álbum, '111', ela virou o jogo e cantou em três línguas: português, espanhol e inglês", descreveu a revista.

"Das músicas para balada, passando por 'Flash Pose', com Charli XCX, e a vibe latina com colaboração de Talía em 'Tímida', Vittar provou mais uma vez por que seu nome está em ascensão no pop."

Além de ter aparecido na lista de uma das revistas de música mais importantes do mundo, Pabllo também quebrou mais um recorde nesta semana: foi a primeira drag queen a ter mais de 1 bilhão de reproduções no Spotify.