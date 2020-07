La Casa De Papel: Dois novos atores são confirmados no elenco da última parte da série

A Netflix acaba de anunciar que “La Casa De Papel” chegará ao fim em sua quinta e última parte. No entanto, os fãs ainda conhecerão novos personagens que prometem fazer a diferença na trama.

“Sempre tentamos que nossos oponentes sejam carismáticos, inteligentes, brilhantes. Nesse caso, no gênero de filme de guerra puro, também procuramos personagens cuja inteligência possa ser comparada à do professor”, disse o criador Alex Pina em entrevista ao EW News.

Miguel Ángel Silvestre, que interpretou Lito em “Sense8” e Patrick Criado de “Mar de plástico” são os novos nomes da produção.

Pina também revelou que o público conhecerá melhor a amiga de infância de Denver (Jaime Lorente), Manila (Belén Cuesta).

“A adrenalina está dentro do DNA da Money Heist . A cada trinta segundos as coisas acontecem e atrapalham os personagens, um giro na ação. A adrenalina misturada com sentimentos decorrentes de personagens absolutamente complexos, magnéticos e imprevisíveis continuará até o final do assalto ao Banco da Espanha. No entanto, a gangue agora será levada a situações irreversíveis, a uma guerra selvagem: é a parte mais épica de todas as partes que filmamos”, completou.

Quem aí já ficou ansioso?